Baschirotto e il rigore dato alla Juve: "A questo punto tagliamoci le mani, noi difensori..."
TUTTO mercato WEB
Federico Baschirotto ai microfoni di Sky, ha commentato il rigore assegnato alla Juventus per un suo tocco di mano su tiro di Thuram: "Mi sono opposto al tiro prendendo la palla chiaramente piede, se poi la palla ti finisce sulla mano come fai a dare rigore, dai? Allora tagliamoci le braccia, noi difensori... Credo che sia un'opinione di tutti, anche loro una volta che lo riguarderanno meglio si renderanno conto che hanno sbagliato".
Articoli correlati
Baschirotto: "Il nostro corpo è un'azienda, dobbiamo curare ogni dettaglio". E cita Cristiano Ronaldo
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato Cancelo valuta un altro cavallo di ritorno. A Napoli tutto dipende da...
Le più lette
1 La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato Cancelo valuta un altro cavallo di ritorno. A Napoli tutto dipende da...
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile