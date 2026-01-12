Baschirotto e il rigore dato alla Juve: "A questo punto tagliamoci le mani, noi difensori..."

Federico Baschirotto ai microfoni di Sky, ha commentato il rigore assegnato alla Juventus per un suo tocco di mano su tiro di Thuram: "Mi sono opposto al tiro prendendo la palla chiaramente piede, se poi la palla ti finisce sulla mano come fai a dare rigore, dai? Allora tagliamoci le braccia, noi difensori... Credo che sia un'opinione di tutti, anche loro una volta che lo riguarderanno meglio si renderanno conto che hanno sbagliato".