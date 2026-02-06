Italiano a colloquio con la squadra: "Febbraio è decisivo. Torniamo a essere il Bologna"

Vincenzo Italiano ha radunato il Bologna e ha parlato in maniera chiara alla squadra. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ieri c'è stato un colloquio tra il tecnico e i suoi giocatori per cercare di ripartire insieme già dal match contro il Parma, determinante per il futuro. Le parole pronunciate dall'allenatore sono state più o meno queste: "Febbraio è decisivo, per riprendere il campionato e aggredire le coppe. Torniamo a essere il Bologna".

Il discorso dell'ex Fiorentina ha battuto su tre tasti, che aveva già un po' toccato anche davanti alle telecamere. Non vuole che venga disperso l'amore e l'affetto dei tifosi, che hanno sempre sostenuto i rossoblù e al tempo stesso desidererebbe ritrovare continuità e orgoglio, che hanno permesso agli emiliano di arrivare a un punto dalla vetta a fine novembre. Infine non tollererà cali di tensione contro Lazio e Brann, rispettivamente in Coppa Italia ed Europa League.