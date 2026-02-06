Fiorentina, servirà ancora pazienza per Rugani. C'è pessimismo per vederlo con il Torino

In casa Fiorentina filtra un cauto pessimismo attorno alle condizioni di Daniele Rugani. Con il passare delle ore, infatti, cresce la probabilità che il difensore classe 1994 non riesca a prendere parte alla sfida in programma domani sera contro il Torino. Al momento il giocatore sta continuando a lavorare a parte al centro sportivo, seguendo un programma personalizzato con l’obiettivo di recuperare il prima possibile dall’infortunio che lo tiene lontano dal campo ormai da circa un mese e mezzo. Non è escluso che l’allenatore possa decidere di portarlo comunque in panchina, permettendogli di vivere da vicino il clima del Franchi, ma dopo l’allenamento differenziato svolto ieri le sensazioni non sono incoraggianti.

Come riporta il Corriere dello Sport, nella giornata odierna Paolo Vanoli proverà a valutare fino all’ultimo se ci siano spiragli per una convocazione. Il test previsto al Viola Park sarà determinante per capire se Rugani potrà almeno essere a disposizione per la gara contro i granata. Lo staff medico e tecnico farà tutto il possibile per consentirgli di rientrare già domani, ma la strada resta in salita. L’obiettivo principale rimane quello di evitare qualsiasi rischio inutile: forzare i tempi potrebbe compromettere il recupero e prolungare ulteriormente lo stop.

Rugani convive con questo problema muscolare dal 20 dicembre scorso. Durante il match contro la Roma, quando vestiva la maglia della Juventus, era stato costretto a lasciare il campo anzitempo per un dolore al polpaccio. Gli esami successivi avevano evidenziato una lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra. Da lì è iniziato un lungo percorso riabilitativo che gli ha fatto saltare nove partite tra campionato e coppe. Il rientro sembra avvicinarsi, ma servirà ancora un pizzico di pazienza.