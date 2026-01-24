Baturina cecchino, Paleari non ci arriva: il Como arrotonda 2-0 sul Torino
Il Como viaggia a mille all'ora, arriva il scendo gol al Sinigaglia. Ci pensa Martin Baturina, in un momento assolutamente divino, riceve palla sulla trequarti e avanza al punto da inquadrare la porta e trovarla con una precisione chirurgica: 2-0 sul Torino da inizio choc invece.
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l'estate. Napoli dopo Giovane occhi su Cambiaghi ma il Bologna resiste. Inter, al lavoro per Perisic
