Live TMW Bayern Monaco, Kompany: "Vietato sottovalutare l'Atalanta. Kane? Valuteremo domani"

17:55 – Domani si giocherà Atalanta-Bayern Monaco di Champions League. Vincent Kompany presenta così la gara valida per gli Ottavi della Coppa dei Campioni. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell'allenatore ospite in diretta dalla New Balance Arena. L’inizio della conferenza stampa sarà verso le 18:15.

18:26 - Comincia la conferenza stampa di mister Kompany

Come ha preparato la gara contro l'Atalanta e come sta Kean?

"Domani giochiamo contro una squadra molto forte. Ci sono delle analogie visto che vanno molto in profondità con le ali, ma noi dovremmo fare un gioco di pressing. L'Atalanta ha fatto grandi cose considerando anche la vittoria dell'Europa League ed è vietato sottovalutare l'avversario. Kane ha fatto un grande allenamento, ma prenderemo una decisione domani: la priorità è convocarlo indipendentemente se sarà titolare o meno".

Come hanno risposto i ragazzi della Primavera alla convocazione viste le assenze?

"Per noi non è una novità portare i giovani con noi. Io do molto valore al collettivo e non ai singoli".

Quanta pressione sente da mister del Bayern?

"Noi quello che pensiamo è fare bene, e il nostro obiettivo è quello di essere competitivi in ogni competizione. Noi non abbiamo paura di nessuno e vogliamo sfruttare ogni singola opportunità".

Invitare i parenti agli allenamenti ha aiutato?

"Non è una novità. Loro sono una parte della nostra famiglia, ma non ha a che vedere con la gara contro l'Atalanta. Questi momenti sono importanti ovviamente anche per il gruppo. Lo abbiamo fatto una decina di volta".

Il calcio italiano viene visto come inferiore: cosa ne pensa di questa cosa?

"So che è un grande tema abbastanza discusso. L'Atalanta però è l'ultima squadra rimasta in Champions League, ma ho visto sia le gare della Dea che dell'Inter: sono squadre italiane molto competitive. Per me l'Atalanta è grande avversario per il loro gioco e sarà una gara molto interessante per la nostra squadra. Loro hanno costruito un grande percorso soprattutto in Europa".

L'Atalanta in un campionato come la Bundesliga in quale posizione starebbe?

"Non lo so, ma penso che la differenza non sia così grande. Se l'Atalanta è tra le prime quattro in Italia penso che potrebbe fare la stessa cosa anche in Germania. Noto molta continuità con il gioco di Gasperini, e non è facile mantenere lo stesso livello per tanti anni. Palladino sta facendo un lavoro straordinario".

Secondo le il Bayern è favorito rispetto all'Atalanta?

"Noi siamo abituati ad essere favoriti, o meglio lo dicono gli altri. Noi giochiamo contro una grande squadra e tutti parlano bene dell'Atalanta: nelle ultime stagioni hanno scritto la storia del calcio italiano in Europa. Noi puntiamo a vincere".

Nota differenze tra il tifo tedesco e quello atalantino?

"Contro il Borussia i tifosi atalantini sono stati straordinari e al tempo stesso decisivi in questa rimonta che ha fatto l'Atalanta. I tifosi italiani sono abbastanza calorosi così come in Germania".

Cosa apprezza di Luis Diaz?

"E' un grande giocatore, ma apprezzo molto il suo carattere. Noi siamo un grande club perché siamo molto compatti e soprattutto un gruppo sempre pronto a tutto. Sta facendo una buonissima stagione".

E' un vantaggio non affrontare De Ketelaere?

"Sarei orgoglioso di vederlo al Mondiale. Ero contento quando è andato al Milan, ma all'Atalanta si è espresso alla grande: la società e l'ambiente hanno contribuito a questa sua crescita. Penso sia un giocatore talentuoso e spero ritorni a giocare e che faccia molto bene anche in ottica Nazionale".

18:43 - Termina la conferenza stampa di mister Kompany