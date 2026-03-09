Kompany: "L'Atalanta potrebbe essere tra le prime quattro anche in Bundesliga"

Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani che attende la sua squadra sul campo dell'Atalanta per i 90 minuti d'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Tra le cose che sono state chieste a Kompany, anche una risposta sulla dimensione reale del calcio italiano e se la Serie A sia davvero un torneo inferiore rispetto a Premier League, Liga e Bundesliga. Ha detto il tecnico del Bayern, a tal proposito: "So che è un grande tema abbastanza discusso. L'Atalanta però è l'ultima squadra rimasta in Champions League, ma ho visto sia le gare della Dea che dell'Inter: sono squadre italiane molto competitive. Per me l'Atalanta è grande avversario per il loro gioco e sarà una gara molto interessante per la nostra squadra. Loro hanno costruito un grande percorso soprattutto in Europa".

Quindi a Kompany è stato chiesto anche quale posizione potrebbe occupare l'Atalanta se giocasse nel campionato di Bundesliga. Prosegue e conclude quindi l'allenatore dei bavaresi: "Non lo so, ma penso che la differenza non sia così grande. Se l'Atalanta è tra le prime quattro in Italia penso che potrebbe fare la stessa cosa anche in Germania. Noto molta continuità con il gioco di Gasperini, e non è facile mantenere lo stesso livello per tanti anni. Palladino sta facendo un lavoro straordinario".

Clicca qui per rileggere tutta la conferenza stampa pre-Atalanta di Kompany