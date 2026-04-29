Udinese, Inler: "Squadra forte, speriamo di fare uno step importante per il futuro"

Gokhan Inler, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, è intervenuto alla festa degli Udinese Club della Bassa Friulana. Queste le sue parole raccolte da TuttoUdinese.it: "Ogni giorno lottano e stanno facendo molto bene, grazie anche a voi tifosi abbiamo creato un ambiente molto sano e forte. Sono contento perché è una cosa che ho voluto dall'inizio, i tifosi sono uno dei punti di forza della squadra. Abbiamo già raggiunto gli stessi punti dell'anno scorso, ora mancano quattro partite per fare ancora meglio, ma la squadra è molto forte e spero di fare uno step importante per il futuro".

Sull'ultima parte di campionato, il responsabile dell'area tecnica dell'Udinese ha detto: "I tifosi contro la Lazio ci hanno spinto ogni minuto, si sentivano molto e ci hanno sostenuto durante la partita. Nelle ultime gare ci vuole grinta e voglia di fare bene, quest'anno il gruppo è ancora più forte. Ogni partita ha la sua storia, la prossima sarà in casa e vogliamo vincere davanti ai nostri tifosi".

Una crescita che l'Udinese ha avuto anche grazie all'apporto di una figura di raccordo tra giocatori e società come Inler: "Io sono sempre presente, quando vedo qualcosa che non va intervengo, anche quando i giocatori non sono contenti perché non giocano posso dare una mano perché ho vissuto queste cose. Stargli vicino è una delle chiavi per il successo che la squadra ha ottenuto".