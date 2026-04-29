Bayern Monaco, Kompany: "L'energia c'era. E le occasioni create devono darci fiducia"

Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato a Prime Video UK dopo la sconfitta per 5-4 della sua squadra sul campo del Paris Saint-Germain nell'andata delle semifinali di Champions League: "L'energia c'era. Abbiamo sofferto, ma siamo stati anche pericolosi. Un conto è guardare i gol subiti: normalmente, cinque gol in trasferta in una semifinale di Champions League vuol dire essere già fuori, Ma se si guardano le occasioni che abbiamo creato, avremmo potuto segnare di più. E questo deve darci fiducia".

E ancora, prosegue e conclude Kompany: "Se non hai fatto nulla in partita, è difficile sostenere che si possa ancora ribaltare il risultato. Ma se sei pericoloso come lo siamo stati noi stasera, allora credo che si tratti solo di ritrovare la concentrazione e cercare di concretizzare le occasioni create".