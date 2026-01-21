Behrami accoglie Bove al Watford: "Ci aiuterà a tornare a lottare per la promozione"
TUTTO mercato WEB
"Siamo felici che Edoardo ci abbia scelto tra le tante opzioni a sua disposizione" .Valon Behrami, oggi direttore sportivo del Watford, ha accolto così Edoardo Bove. "Questo è la dimostrazione del rapporto che abbiamo costruito con lui - si legge nel comunicato stampa ufficiale del club inglese -, della reputazione del club e dell’ambizione della proprietà”.
Behrami ha proseguito: “Edoardo è un talento di alto livello e già affermato, ed è qui per aiutarci a raggiungere l’obiettivo del proprietario, ovvero tornare a competere per la promozione in Premier League".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
Le più lette
2 Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
Ora in radio
Primo piano
Spalletti non chiede niente al mercato della Juventus. Ma la postilla sul centravanti è un'indicazione chiara
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile