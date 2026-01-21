Behrami accoglie Bove al Watford: "Ci aiuterà a tornare a lottare per la promozione"

"Siamo felici che Edoardo ci abbia scelto tra le tante opzioni a sua disposizione" .Valon Behrami, oggi direttore sportivo del Watford, ha accolto così Edoardo Bove. "Questo è la dimostrazione del rapporto che abbiamo costruito con lui - si legge nel comunicato stampa ufficiale del club inglese -, della reputazione del club e dell’ambizione della proprietà”.

Behrami ha proseguito: “Edoardo è un talento di alto livello e già affermato, ed è qui per aiutarci a raggiungere l’obiettivo del proprietario, ovvero tornare a competere per la promozione in Premier League".