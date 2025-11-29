Belghali chiama, Colombo risponde: Genoa e Hellas vanno negli spogliatoi sull'1-1

Si chiude qui la prima frazione di gara a Marassi con Genoa e Verona che vanno negli spogliatoi sul punteggio di 1-1. Gli scaligeri partono subito forte con Belghali che controlla dal lato destro dell’area e conclude di prima intenzione verso Leali ma Ostigard si immola e salva tutto mettendo in angolo.

Belghali chiama

Ancora ospiti in avanti con un cross dalla destra per Bradaric che supera Ellertsson e calcia sul primo palo trovando la risposta di Leali. Al ventesimo l’Hellas passa in vantaggio grazia alla caparbietà di Mosquera che ruba palla a Ostigard in area di rigore e serve a rimorchio l’accorrente Belghali. L'esterno gialloblù calcia di prima intenzione superando Leali.

Colombo risponde

Alla mezz’ora tegola per Zanetti che perde per infortunio Bradaric. L’esterno mancino si tocca il flessore ed è costretto al cambio forzato, in campo Frese. A cinque minuti dalla fine del primo tempo, Vitinha, che si è allargato sulla sinistra, cambia gioco trovando in area di rigore Colombo. L’attaccante controlla e calcia di prima intenzione superando Montipò.