Anche la Roma su Aaron Martin: il rinnovo col Genoa non arriva, su di lui cresce l'interesse

C'è tanto interesse intorno ad Aaron Martin, 28enne terzino sinistro di spinta del Genoa, produttore di sgroppate, azioni e assist dalla corsia mancina (13 gol originati nell’ultimo anno e mezzo), già sondato da Gianluca Petrachi durante l’ultima finestra di mercato: a gennaio, quando però il Genoa chiedeva non meno di 5 milioni per cederlo: e il dt decise a quel punto di cambiare obiettivo, per ragioni economiche, prendendo Obrador in prestito dal Benfica, evidenzia Tuttosport.

In casa Toro sarà rivoluzione sulla fascia sinistra

Il riscatto dello spagnolo è stato fissato a una cifra troppo alta per i piani del club granata (9 milioni per il Benfica, di cui 2 poi da girare al Real Madrid, precedente proprietario). Se il club portoghese non concederà un significativo sconto o non rinnoverà per 12 mesi il prestito del giovane terzino, Obrador sarà destinato a tornare in Portogallo. Sulla fascia sinistra il Torino perderà poi Lazaro e Nkounkou verrà restituito all’Eintracht Francoforte, mentre Biraghi, già da mesi ai margini della rosa, sarà nuovamente messo sul mercato.

Anche la Roma interessata al terzino

Martin al Genoa ha chiesto un aumento di stipendio, ma il club rossoblù finora non lo ha mai accontentato. Il Genoa vanta un diritto unilaterale di rinnovo sino al 2027, ma applicarlo contro la volontà del giocatore non sarebbe ovviamente la soluzione migliore. A meno di non cederlo in estate, evitando cioè che vada via a parametro zero. Resta da vedere, in tale scenario, se il club rossoblù riuscirà ancora a trovare un accordo con lo spagnolo per il rinnovo. E, il tale ottica, adesso si scopre un ulteriore aspetto che potrebbe condizionare il suo futuro: a gennaio non solo il Torino, ma anche la Roma aveva effettuato dei sondaggi per Martin.