Belgio, Garcia: "Non è poi così male che De Bruyne sia stato infortunato a lungo"

Rudi Garcia, commissario tecnico del Belgio, ha dovuto rinunciare per un lungo periodo a Kevin de Bruyne, così come è successo al Napoli. Intervenuto ai microfoni di Ligue1+, l'allenatore francese ne ha parlato così: "È un giocatore incredibile. Ci ha trascinati durante le qualificazioni. Ho lavorato con diversi giocatori di questo tipo nella mia carriera: Francesco Totti, Cristiano Ronaldo, Eden Hazard. Appartiene alla stirpe dei giganti. Sa segnare, sa fare passaggi decisivi. È un giocatore che non ha bisogno di indossare la fascia da capitano perché è un genio in campo".

Garcia ha poi parlato delle sue condizioni fisiche: "Non è poi così male che sia stato infortunato per 3 mesi (in realtà è stato out quasi 5 mesi, ndr). Ha 34 anni e spero che questa pausa gli permetta di tornare al suo livello migliore e di essere al massimo della forma per i Mondiali. Può portarci lontano".

Infine ha parlato del suo attaccamento alla maglia: "Durante l'ultima partita di Nations League contro Israele, nessuno dei grandi nomi voleva venire a giocare per il Belgio. Oggi, invece, tornano con il sorriso. Quando ci siamo qualificati contro il Liechtenstein, Kevin ha indossato la maglia e ha attraversato il campo con le stampelle per festeggiare la qualificazione con i compagni di squadra".