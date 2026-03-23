Napoli, segnali di rilancio con i big. Il Mattino: "Ben ritrovate, stelle"

Il Napoli ritrova certezze e uomini chiave in un momento decisivo della stagione. Il MattinoLu mette in evidenza il ritorno al centro del progetto dei giocatori più rappresentativi, con Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku indicati come simboli della ripartenza. Due profili che, per qualità ed esperienza, possono cambiare il volto della squadra e riportarla stabilmente nella corsa ai vertici.

Il recupero dei big diventa così il punto di svolta per affrontare il finale di stagione, con il Napoli che punta a ridurre il distacco dall’Inter e a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica. La presenza di De Bruyne e Lukaku offre nuove soluzioni e maggiore peso offensivo, elementi ritenuti fondamentali per dare continuità ai risultati e rilanciare le ambizioni del club.

Il riferimento è anche al momento generale della squadra, che prova a ritrovare brillantezza dopo una fase altalenante. Con più qualità e profondità a disposizione, l’obiettivo è dare stabilità al rendimento e sfruttare al massimo il contributo dei propri leader tecnici in un finale che si preannuncia decisivo.