Bellanova nel mirino dell'Inter? Nessun contatto, ma per l'Atalanta non è cedibile
L'Atalanta non reputa cedibile Raoul Bellanova durante il mercato di gennaio. Il terzino difficilmente sarà oggetto di contrattazione, sia per una valutazione molto alta - intorno ai 30 milioni dopo essere stato acquistato per oltre 20 solamente ad agosto del 2025 - sia perché centrale nel progetto di Raffaele Palladino. Un eventuale ritorno di Marco Palestra - comunque non semplice - potrebbe cambiare la situazione, ma difficilmente stravolgerla.
Poi certo, se arrivasse una proposta irrinunciabile allora qualcosa cambierebbe, ma in generale il gioco delle coppie già c'è: da una parte Zappacosta e Bellanova, dall'altro Zalewski e Bernasconi, con Palestra lasciato a maturare al Cagliari fino al termine della stagione, quando si proporrà un dilemma: cederlo per cifre altissime (40 milioni di valutazione) o tenerlo per puntare in alto.
Del resto Inter e Atalanta non hanno avuto contatti per Bellanova nel corso delle ultime settimane. Dunque è difficile pensare a una sua cessione durante il mercato di gennaio, anche perché sarebbe complicato sostituirlo. In questa annata il terzino ha già giocato 19 partite con 1344 minuti totali, ma è alle prese con un problema al bicipite femorale che potrebbe tenerlo fuori ancora per qualche settimana, tornando in tempo per le ultime due partite di Champions del girone.
