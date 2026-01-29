TMW
Atalanta, buone notizie verso il Como: Bellanova è rientrato in gruppo
Dopo la delusione di ieri sera con la sconfitta contro l'Union SG in Belgio, l'Atalanta di Raffaele Palladino è tornata ad allenarsi questa mattina per una seduta di scarico per quei giocatori maggiormente utilizzati.
Per tutti gli altri membri della rosa di Raffaele Palladino seduta completa, con Raoul Bellanova che è tornato a tutti gli effetti in gruppo dopo l'infortunio muscolare. Assente il solo Bakker che ha proseguito nel programma di recupero individuale. Domani è prevista una seduta pomeridiana. La Dea, ricordiamo, sarà impegnata domenica 1 febbraio alle 15 sul campo del Como.
