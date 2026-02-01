TMW Atalanta: Bellanova entra all'intervallo, ma esce dopo 40 minuti. E non saluta Palladino

Nel momento di totale affanno dell'Atalanta e degli arrembaggi finali del Como, Raffaele Palladino ha optato per coprirsi maggiormente e ha preso una scelta forte: togliere Raoul Bellanova (entrato al 46') al minuto 86, per favorire l'ingresso di Koussonou.

Un laterale tutta fascia per un centrale in più a rinfoltire l'area, ma l'ex Inter non ha preso affatto bene la sostituzione: uscendo dal campo ha evitato di salutare il tecnico della Dea per borbottare qualcosa, visibilmente frustrato per l'uscita dal campo, e sedersi direttamente in panchina con gli altri compagni di squadra. Con Palladino, pochi istanti dopo, ha provato a chiarire la scelta presa e a rincuorarlo.

Segui il live di Como-Atalanta!