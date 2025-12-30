TMW Radio Braglia: "Con Spalletti uno come Chiesa può ritrovarsi. Più che con Conte"

Simone Braglia, ex portiere, ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Roma-Genoa, c'era il rigore sul pugno di Svilar?

"Se hanno espulso Maignan quando è franato addosso a un giocatore e dato a Sommer un rigore contro per un'uscita, ci stava anche questo. Ma il portiere quando esce, purtroppo, sappiamo come agisce. Quando esce, va sempre in contrasto".

Lazio che ha inviato una Pec per chiarimenti sugli ultimi casi a sfavore. Che ne pensa?

"Non è che la classe arbitrale sia una casta che non si può toccare. Se c'è rispetto delle parti, serve dialogo ed è auspicabile. Con la risposta di Simonelli vuol dire che si sta mettendo un muro. Il dialogo non deve mai mancare nel mondo dello sport".

Possibile ritorno di Chiesa alla Juve, che ne pensa?

"Penso che sia un gradito ritorno, di un giocatore importante in chiave anche Nazionale. Ci manca uno che ha qualità e leadership, è Chiesa ne ha. Credo che Spalletti possa ritrovare quella verve che lo hanno contraddistinto, più che con Conte. Lo vedrei bene un suo ritorno".

A chi credere di più nella corsa scudetto tra Chivu, Conte e Allegri?

"Per quello che sta facendo Gasperini a Roma e per il calendario che arriva, credo che Gasp sia quello che è più migliorato. Se si dovesse completare l'organico Roma, il duo Gasperini-Ranieri è favorito per lo Scudetto".