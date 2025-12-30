Pallavicino avvisa il mondo Fiorentina: "Paratici non è un DG, ma un uomo di campo"

La Fiorentina è immersa in uno stato di crisi e attende a gloria l'arrivo in dirigenza di Fabio Paratici come l'elemento di destabilizzazione di una situazione che vede la squadra toscana tristemente da sola all'ultimo posto della classifica.

Per provare ad approfondire la situazione, Radio FirenzeViola ha intervistato l'agente Carlo Pallavicino. Che parla così di Paratici: "È sicuramente un grandissimo esperto anche a livello di talent scout. Nasce come frequentatore di tutti i campi, è stato un uomo di scelta e ricerca di talenti. Poi alla corte di Marotta si è affinato acquisendo le competenza dell'uomo mercato".

Prosegue quindi Pallavicino, sempre su Paratici: "Personalmente lo considero una persona valida umanamente e psicologicamente. Riesce a entrare nel rapporto giusto anche coi giocatori oltre che con gli allenatori. È duttile, riusciva a lavorare con un allenatore straordinario quanto complesso come Mazzarri". Ed è l'uomo giusto per la rivoluzione di casa Fiorentina? Conclude: "Sì, anche se non so dire se sia il personaggio paracadute verso l'esterno. È un uomo di campo. Secondo me c'è ancora un tassello da aggiungere a questa società. Non è un direttore generale, bensì un direttore sportivo. Però ha maturato tanta esperienza. E non mi sarei aspettato che accettasse la Fiorentina in questo momento".

L'integrale nel podcast