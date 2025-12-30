Lo Monaco: "L'unica perplessità sono i 4 ko, per il resto il Napoli vola". E parla di Lucca

"Le squadre che si contendono lo scudetto cominciano a essere qualcuna in più. Mi sorprende la Juve di Spalletti, che sta cominciando a giocare da grande con una mentalità non che non vedevo più. Al Napoli serve la continuità". A Radio Napoli Centrale ha parlato così il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco: "Lo scudetto si vince con la continuità. Però la vittoria di Cremona è stata molto importante, la Cremonese ha dato del filo da torcere a tutti".

"Il paragone con lo scorso anno? Non lo faccio - continua Lo Monaco - sono chiacchiere che riempiono le pagine dei giornali. Non è il caso di pensare ai punti in meno o in più. Quello che vale la pena sottolineare sono le quattro sconfitte. Questo onestamente non me lo aspettavo. In genere una squadra che vince lo scudetto fa 4-5 sconfitte in tutta la stagione. Col recupero di tutti La Rosa del Napoli è già al completo. Ci sono anche dei giovani interessanti come Vergara, che andrebbero valorizzati".

Infine, Lo Monaco parla anche della difficile situazione di Lorenzo Lucca, che fatica ad imporsi con continuità: "Il Napoli ha un obbligo di riscatto e deve pagarlo. È possibile rivedere i termini dell’accordo, ma solo se anche l’Udinese è d’accordo: cosa comunque improbabile”.