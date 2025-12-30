Chiesti 25 milioni di euro alla Roma per Oosterwolde: il Parma ha il 20% sulla rivendita
Tra i nomi accostati alla Roma come possibili rinforzi da inserire nella rosa a disposizione di mister Gasperini dal calciomercato di gennaio è emerso nelle scorse ore anche quello di Jayden Oosterwolde (24 anni), che nel contesto del calcio italiano abbiamo già visto in azione con il Parma.
Il problema per la Roma sta casomai nella richiesta del Fenerbahce, che non intende liberare il polivalente classe 2001 (Oosterwolde è infatti in grado di giocare sia da difensore centrale che più decentrato, sulla corsia di sinistra) per meno di 25 milioni di euro in questa sessione di calciomercato di riparazione, vista anche l'importanza che ricopre l'olandese nel sistema tattico di Tedesco.
Sullo sfondo osserva interessato le evoluzioni attorno al futuro di Oosterwolde proprio la sua ex squadra, il Parma, che nel momento della cessione a titolo definitivo al Fenerbahce - per 6 milioni di euro - si è assicurato il 20% sulla sua futura rivendita. In caso di cessione alle cifre richieste dal sodalizio della Super Lig turca, insomma, sarebbero ben 5 milioni di euro pronti a entrare nelle casse della società ducale.
