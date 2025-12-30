Rocchi: "Quello per il Milan rigore al 100%. Mancano due penalty a Cagliari e Genoa"

Tra i vari episodi analizzati dal designatore Gianluca Rocchi nell’ultima puntata di Open VAR su Dazn c’è stato anche il rigore concesso al Milan con l’Hellas Verona, definito “rigorino” dal vice di Zanetti: “Per noi è un rigore chiaro, al 100%. Molto bravo l’arbitro, tant’è che esce anche domenica, perché ha fatto un’ottima prestazione Fabbri. Questo è il rigore che, dato in campo, manda un grande messaggio: si può dare anche al VAR, ma a noi interessa che siano date in campo”.

Spazio poi sul mancato rigore dopo l’uscita di Paleari su Idrissi in Torino-Cagliari: “Per noi questo è un calcio di rigore da assegnare, con ammonizione. C’è stato un doppio tipo di intervento, non visto dal VAR: quello successivo con la gamba, essendo avvenuto in area di rigore, sarebbe da rigore e giallo. Se fosse stato fuori area, come aveva fatto Doveri, sarebbe stata una decisione corretta. Purtroppo però l’errore nasce da un fuorigioco segnalato erroneamente, per noi era calcio da rigore ed ammonizione”.

Chiusura sulla manata di Svilar in uscita su Ostigard in Roma-Genoa: “Per noi è rigore, perché Svilar è in ritardo. Il fatto che cerchi il pallone e trovi l'avversario lo rende punibile. Mi rendo conto che non sia semplice, però a livello regolamentare e in base alle immagini qui manca un rigore".