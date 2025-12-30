Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Trento, completato il processo di trasformazione in Società per Azioni: la nota del club

© foto di Roberto Della Corna/TuttoC.com
Claudia Marrone
Oggi alle 13:19Serie C
Claudia Marrone

Novità dal punto di vista legale per il Trento, che non muta affatto le ambizioni della proprietà ma fa sapere di aver completato il processo di trasformazione in Società per Azioni, che porta il club ad assumere la denominazione di A.C. Trento 1921 S.p.A. Il tutto per confermare l'impegno costante nei confronti del territorio, dei tifosi e di tutti i propri stakeholder.
Questo, il comunicato del club:

"A.C. Trento 1921 annuncia di aver completato il processo di trasformazione in Società per Azioni, assumendo la denominazione di A.C. Trento 1921 S.p.A.
Si tratta di un passaggio formale volto a consolidare ulteriormente la struttura societaria del Club, rafforzando gli strumenti organizzativi e amministrativi a supporto della crescita sportiva e gestionale.
Il club conferma così l’impegno costante nei confronti dei tifosi, del movimento calcistico territoriale e di tutti i propri stakeholder, proseguendo con rinnovata solidità e professionalità il percorso sportivo e societario già intrapreso".

E guardando al campo, ricordiamo che il Trento ha chiuso il girone di andata al settimo posto della classifica del Girone A di Serie C, e si appresta ora alla sfida contro la Giana Erminio, che si giocherà sabato 3 gennaio con fischio di inizio fissato alle ore 14:30 (CLICCA QUI per il programma del turno completo).

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Chi l'avrebbe mai detto? L'incredibile 2025 degli allenatori raccontato in dieci clamorose storie. Sancito anche il tramonto di uno dei più grandi di sempre
