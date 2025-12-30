Catania, Di Gennaro: "La vetta della classifica deve essere soltanto un punto di partenza"

Uno che di promozioni se ne intende, e uno che la promozione la insegue anche questo anno perché "essere davanti a tutti, seppur in coabitazione, è una bella sensazione. Ma questo per noi deve essere soltanto un punto di partenza. Dobbiamo continuare a crederci, partendo dal vantaggio che noi guidiamo la vetta e gli altri sono costretti a inseguire".

Questo, Matteo Di Gennaro vice capitano del Catania che sta guidando il Girone C di Serie C. Il difensore ha parlato in esclusiva al Corriere dello Sport, elogiando quello che è il percorso del suo club, per altro reduce da 14 clean sheet su 17 gare giocate ("Non lo dico certo io che spesso le migliori difese hanno portato a vincere i campionati", ha affermato), ma tenendo i piedi ben saldi a terra: "La Salernitana è lì, Cosenza e Casertana stanno facendo molto bene. Ancora tutto può cambiare ma noi dobbiamo approfittare del fatto di essere in testa".

La ripresa vedrà gli etnei impegnati contro il Foggia, che, come ricorda Di Gennaro, in sta casa sta ottenendo i risultati migliori. Ma il Catania sa cosa deve fare, andare a imporre il proprio gioco. I punti adesso, con il girone di ritorno, iniziano a pesare.