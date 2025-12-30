TMW Radio Apolloni: "Inter e Napoli restano le squadre più forti. Roma difficile da affrontare"

L'ex calciatore Luigi Apolloni è stato ospite di TMW Radio: "Che risposta ha dato la Roma contro il Genoa? Io evidenzierei più la bravura della Roma, dato che anche contro l'Atalanta per il Genoa era arrivata una sconfitta immeritata con lo stesso approccio. Ad oggi tante squadre avrebbero difficoltà ad affrontare la banda di Gasperini, che anche ieri ha applicato una pressione molto efficace".

Che futuro ti aspetti per Dybala?

"Lui da Gasperini ha avuto un assist importante, dato che il tecnico solo pochi giorni fa aveva dichiarato di prefereire lo stesso Dybala a Ferguson. L'incognita come sempre è quella legata gli infortuni, perché rinnovare il contratto ad un giocatore che gioca un terzo delle partite pone delle domande".

Chiesa torna ad essere accostato alla Serie A. Lo vedresti meglio alla Juventus o all'Inter?

"A prescindere da dove dovesse arrivare, troverebbe due allenatori preparati che saprebbero rilanciarlo. Ha bisogno di trovare una situazione simile per tornare ad essere quel tipo di giocatore in grado di fare la differenza. Sarebbe un plus anche per la Nazionale, dato che abbiamo bisogno di questo tipo di calciatori. Avere un elemento come lui sarebbe un vantaggio per tutti".

Tra Chivu, Conte e Allegri, su chi punteresti nel 2026?

"Le due squadre più forti sono l'Inter e il Napoli. È chiaro che il discorso coppe inciderà molto, visto che al momento il Milan con una partita a settimana può preparare le partite diversamente. Vedremo anche il mercato che risposte darà, perché i rossoneri per dire hanno già preso Fullkrug".

Che lavoro sta facendo Cuesta a Parma?

"Cuesta sta facendo un buon lavoro con tanti ragazzi giovani. È molto mentalizzato anche a livello italiano, perché ha subito pochi gol. Sta cercando di lavorare sotto il punto di vista offfensivo, ma è un tecnico molto preparato. Sono fiducioso che possa fare ancora meglio".