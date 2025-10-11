Bergomi: "Non mi sono mai illuso sulla Norvegia. Prepariamoci agli spareggi"

Giuseppe Bergomi, dagli studi di Sky, ha parlato della sfida che attende questa sera l’Italia con l’Estonia, ancora più complicata dopo il 5-0 rifilato dalla Norvegia a Israele: “Non siamo mai stati una nazionale che ha fatto tanti gol. Con Gattuso ne abbiamo fatti dieci in due partite, ma anche subiti quattro con Israele. Pensavo fosse difficile che la Norvegia perdesse punti, anche perché aveva giocato fuori casa: è una squadra che produce calcio, non mi sono mai fatto illusioni che potesse perdere terreno o punti.

Però vediamo. L’importante è fare una bella partita, portare avanti il lavoro di Gattuso e poi prepararsi allo spareggio. Gattuso dice di avere coraggio e umiltà, nell'affrontare l'avversario e fare una partita seria. A Bergamo abbiamo faticato a sbloccarla".