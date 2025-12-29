Bergomi esalta Chivu: "Ha lavorato sulla testa: che brava l'Inter a reagire sempre"

Dagli studi di Sky Sport l'ex difensore dell'Inter, Giuseppe Bergomi, ha parlato del successo dei nerazzurri di Chivu contro l'Atalanta, a Bergamo. Questa l'analisi: "Cosa è cambiato nel secondo tempo? Tante squadre sanno quali sono i punti di forza dell'Inter, a sinistra a partire da Bastoni, infatti ha avuto più spazio Bisseck. L'errore di Djimsiti? Sbaglia il cambio di gioco, colpisce male la palla. E Lautaro questa volta non fa gol di prima, visto che c'era quella statistica sul fatto che facesse sempre gol così".

Oggi mi aspettavo questo tipo di partita da parte di Palladino. Nel primo tempo ha detto: "Stiamo lì, non diamo troppo spazio a questa squadra, poi nella ripresa proviamo a fare qualcosa di diverso". Poi è venuta fuori questo tipo di partita. Ma nel primo tempo nonostante questo blocco basso l'Inter palleggiava bene".

Poi ha sottolineato sul lavoro di Chivu: "Abbiamo sempre detto che dovesse lavorare sulla testa del gruppo, che arrivava da una annata di grande livello, dove però non aveva raccolto nulla. Questo ce l'hanno dentro. In alcune partite dove c'è frustrazione. Situazioni come il derby dove perdi con un tiro in porta. Sono cose che ti rimangono dentro: sono bravi a reagire ogni volta. L'Inter ha sempre reagito bene, ogni tanto ci sta che non vinca, c'è anche l'avversario. Oggi nel finale ha lasciato una palla clamorosa all'Atalanta, la concentrazione magari cala per il calendario".