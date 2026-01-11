Inter-Napoli, le formazioni ufficiali: Conte stupisce con Beukema, torna la ThuLa dal 1'

Alle ore 20:45 di questa domenica 11 gennaio 2026 ecco che arriva il piatto forte della 20^ giornata di Serie A, con il big match del Meazza tra l'Inter prima in classifica e il Napoli campione d'Italia in carica.

Nessuna sorpresa per quanto riguarda l'undici dell'Inter scelto da Chivu. Confermato il 3-5-2, con diversi cambi rispetto al turno infrasettimanale di Parma. Rientrano i 'titolarissimi' di questa stagione: fuori Carlos Augusto e dentro di nuovo Bastoni in difesa, riecco Barella e Zielinski al posto di Sucic e Mkhitaryan, in attacco si ricompone la ThuLa dall'inizio, con Thuram che ritrova un posto in distinta a discapito di Pio Esposito.

C'è invece una novità significativa nella formazione iniziale di Conte per il Napoli e riguarda la presenza in difesa di Beukema, a sorpresa a comporre il tridente arretrato con Rrahmani e Juan Jesus. Avanza sulla fascia destra capitan Di Lorenzo, con anche Politano a sua volta spostato più alto sul campo, al posto di Lang che parte dalla panchina. Il tridente offensivo azzurro è completato poi infatti dal numero nove Hojlund e da Elmas.

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Napoli.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro.

A disposizione: Calligaris, Taho, De Vrij, Sucic, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Cocchi, Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Hojlund, Elmas.

A disposizione: Meret, Contini, Gutierrez, Buongiorno, Olivera, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino, Lang.

Allenatore: Antonio Conte.