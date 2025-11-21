Guehi verso l'addio al Crystal Palace, Glasner: "Siamo preparati a tutto, ma decide il club"

Non solo Liverpool e Inter. Sulle tracce del difensore e capitano del Crystal Palace Marc Guehi, in scadenza di contratto a fine stagione, ci sarebbe anche il Barcellona attirato dalla possibilità di tesserare un giocatore di sicuro affidamento a un pezzo scontato vista la sua volontà di non rinnovare con il club londinese e dunque svincolarsi a parametro zero a fine stagione. Ricordiamo che a partire dal primo gennaio il classe 2000 potrà già iniziare a trattare con club che non militano in Premier League.

Anche per questo il Palace sarebbe intenzionato a cederlo già a gennaio anche se non a quel Liverpool che nell’ultimo giorno del mercato estivo aveva messo sul piatto 42 milioni di euro per il suo cartellino. Un affare che non era andato in porto a causa dei tempi stretti per trovare un valido sostituto a Guehi.

“Non lo so, sarà una decisione del club. - ha spiegato in conferenza stampa il tecnico Oliver Glasner rispondendo a chi gli chiedeva di una possibile cessione - Marc dimostra ogni settimana di essere impegnato al 100% con il Crystal Palace. Non c'è bisogno di pensarci. Abbiamo 15 partite fino al 10 gennaio e non dovrebbe pensare a una possibile cessione. Certo, siamo preparati a tutto, ma non so cosa succederà".