Bernabé illude, Castro riporta il Parma sulla terra e Ordonez lo inguaia: col Bologna 1-1 al 45'

Primo tempo ricco di emozioni e colpi di scena al Tardini, dove Parma e Bologna vanno al riposo sull’1-1 in un derby emiliano acceso fin dai primissimi secondi.

Bernabé dopo 13'', Castro pareggia

Dopo appena 13 secondi di gioco, infatti, i gialloblù passano in vantaggio con Adrian Bernabé, bravo a sfruttare un rimpallo fortunato tra Benedyczak e Lucumi e a battere Skorupski di piatto destro, sorprendendo la difesa rossoblù ancora ferma ai blocchi di partenza. Il Bologna reagisce con ordine e determinazione, prendendo progressivamente campo e trovando il pareggio al 17’: grande azione sulla destra di Orsolini, che lancia Holm fino al fondo, cross preciso e tap-in vincente di Santiago Castro, abile a infilare Suzuki e a rimettere in equilibrio il derby.

Parma, piove sul bagnato

Nel momento migliore dei felsinei arriva la svolta negativa per il Parma, che al 35’ resta in inferiorità numerica: Ordonez, già ammonito, si rende protagonista di una clamorosa ingenuità spintonando Odgaard lanciato a rete e lascia i suoi in dieci. Come se non bastasse, la squadra di Carlos Cuesta perde anche Estevez e Circati, entrambi costretti a uscire per infortunio. Un primo tempo intenso e sfortunato per il Parma, che ora dovrà resistere per oltre 50 minuti con l’uomo in meno contro un Bologna in crescita.