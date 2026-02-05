Murillo al Besiktas, ci siamo: l'OM accetta l'offerta, il panamense stasera a Istanbul

Il futuro di Amir Murillo sembra sempre più lontano da Marsiglia. Il terzino destro panamense dell’Olympique, 29 anni, è infatti vicino a un trasferimento al Besiktas, con trattative entrate nel vivo nelle ultime ore, approfittando del fatto che il mercato turco chiuderà ufficialmente venerdì sera.

Secondo quanto filtra dalla Turchia, i contatti tra i due club sono avanzati e l’operazione potrebbe chiudersi rapidamente. Il quotidiano Fanatik riferisce addirittura che Murillo potrebbe arrivare a Istanbul già in serata per firmare un contratto della durata di tre anni e mezzo con il club bianconero. L’accordo economico si aggirerebbe tra i 4 e i 6 milioni di euro, cifra che l’OM sarebbe disposto ad accettare.

Arrivato a Marsiglia nell’estate del 2023 dall’Anderlecht, Murillo ha rappresentato una pedina importante nelle ultime stagioni del club francese. In totale ha collezionato 82 presenze ufficiali, impreziosite da 6 gol e 9 assist, dimostrando affidabilità e continuità soprattutto nella prima fase della sua avventura in Ligue 1. In questa stagione il suo impiego è stato più discontinui: ha preso parte a 25 partite complessive, scendendo in campo in 7 delle 8 gare di Champions League disputate dall’OM, ma vedendo progressivamente ridursi il minutaggio nelle ultime settimane (De Zerbi lo ha relegato nella squadra riserve dopo l'ecatombe di Bruges). Un segnale che potrebbe aver facilitato l’apertura a una cessione.