Bisseck centrale e difesa a quattro: la rivoluzione lenta di Chivu per plasmare la sua Inter

Mister Cristian Chivu lavora per rivoluzionare l'Inter. Lo scrive questa mattina Tuttosport, secondo il quale la mossa a sorpresa Yann Bisseck difensore centrale rappresenta una transizione verso la linea difensiva a quattro. Dopo Napoli-Inter, l'allenatore nerazzurro l'ha schierato centrale sia contro la Fiorentina sia contro il Verona e il giocatore tedesco, dal canto suo, ha mostrato di avere le caratteristiche giuste per poter giocare in quel ruolo.

Passaggio alla difesa a 4?

"L’Inter di Chivu ha un baricentro più alto rispetto a quella di Inzaghi e i difensori centrali hanno meno protezione dai centrocampisti. Bisseck è l’unico ad avere gamba per giocare in campo aperto. Il tedesco è il prototipo del difensore ideale per Chivu: fisico e veloce. L'allenatore vuole arrivare alla difesa a quattro, sistema di gioco che permette una miglior copertura del campo. Che poi sia un 4-3-2-1 o 4-3-1-2 poco cambia", è l'analisi odierna del quotidiano.

La rabbia di Chivu post Kairat Almaty

Dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport emerge invece un Cristian Chivu intransigente, deciso a cancellare la parola “alibi” dal vocabolario della sua Inter. Dopo la vittoria sofferta in Champions League contro il Kairat Almaty, il tecnico rumeno ha voluto scuotere la squadra, infastidito dall’atteggiamento presuntuoso e dalla mancanza di concentrazione mostrata in campo.