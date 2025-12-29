Inter, Giovane l'attaccante che manca a Chivu: Valentin Carboni può essere la chiave

L'Inter chiude il 2025 da capolista. Con il successo ottenuto a Bergamo contro l'Atalanta, la squadra di Cristian Chivu si impossessa nuovamente della vetta del campionato e può guardare con ottimismo al nuovo anno e alla seconda parte di stagione. Gennaio fa rima con mercato e il club di viale Liberazione andrà alla ricerca di quei profili che possano inalzare il tasso tecnico di una rosa qualitativamente importante. Qualche innesto andrà fatto, da valutare bene però quali possono essere i reparti che verranno rinforzati.

Per il reparto offensivo il nome che circola in questi giorni è quello di Rafik Belghali ma questa può essere un’operazione fattibile per giugno. Per la sessione invernale di trattative allora i nerazzurri avrebbero puntato, riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, su Giovane Santana di proprietà del Verona. Jolly offensivo, classe 2003, è uno dei profili che piace molto a Oaktree in quanto si tratta di un ragazzo di prospettiva e che può anche portare una futura plusvalenza.

Un giocatore che piace molto anche a Chivu e che, si legge sempre sulla rosea, potrebbe anche sbloccarsi se dovesse essere inserito nella trattativa Valentin Carboni. L’argentino dovrebbe rientrare dal prestito al Genoa ed è un profilo che interessa e non poco all’Hellas di Paolo Zanetti.