La Roma è già la migliore dell'anno solare. Oggi può diventare l'unica oltre 80 punti nel 2025

© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 13:52
Ivan Cardia

La Roma scenderà in campo questa sera - alle 20.45 la gara con il Genoa - per chiudere in bellezza un 2025 che, limitando l’analisi all’anno solare, è già da incorniciare. Considerando solo le gare disputate in campionato, i giallorossi sono infatti già certi di essere la squadra con più punti, sia in assoluto che in media, conquistati nell’anno ormai agli sgoccioli: 79 punti in 36 partite, quattro in più del Napoli secondo e cinque in più dell’Inter terza (entrambe a quota 36).

Battendo i rossoblù, la squadra di Gasperini, che beneficia evidentemente dell’ottimo girone di ritorno nello scorso campionato firmato Ranieri, può di conseguenza essere l’unica squadra della Serie A a sfondare quota 80 punti, che sarebbe comunque raggiunta anche in caso di pareggio con i liguri.

A meno di sorprese, la Roma è inoltre abbastanza sicura di poter chiudere il 2025 con la miglior difesa: 21 gol al passivo contro i 28 del Napoli. Discorso diverso per l’attacco: con 49 reti all’attivo, i giallorossi inseguono non solo Napoli (59) e Inter (68, prima), ma anche Milan (62), Juventus (51), Bologna (56), Como (51) e Atalanta (55). Non è un caso che Gasperini attenda a breve uno - o magari due, Zirkzee più Raspadori - rinforzi proprio nel settore offensivo.

Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Ecco i piani mercato per lo Scudetto. Inter, una follia per Palestra. Furia Napoli per il blocco a costo zero. Milan ci prova per Skriniar. Juve fra Tonali, Dragusin e Norton-Cuffy
