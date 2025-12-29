La Fiorentina inizia a muoversi sul mercato. Interesse per l'atalantino Lazar Samardzic

Tante mosse, sia in entrata che in uscita, previste nel calcio mercato invernale della Fiorentina, a caccia di rinforzi per risollevarsi da quest'ultimo posto e provare a centrare la salvezza.

I viola sono a tempo di un giocatore nel reparto offensivo che possa alzare il livello qualitativo della squadra e fornire diverse soluzioni all'allenatore Paolo Vanoli. In tal senso, riferisce Sky Sport, i toscani avrebbero messo gli occhi su Lazar Samardzic, fantasista serbo dell'Atalanta.

Il classe 2002 a Bergamo non è mai riuscito ad imporsi come un titolare di sicuro affidamento e anche quest'anno, Juric prima e Palladino adesso, lo hanno sempre considerato come un comprimario. Sono 19 le presenze che l'ex Udinese ha fin qui accumulato con la maglia nerazzurra, ma soltanto cinque di esse dall'inizio (e soltanto in 2 il giocatore è arrivato al 90' in campo). Per questo motivo potrebbe essere spinto a valutare la cessione.