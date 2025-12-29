Inter, Chivu: "Bravi a non perdere la calma, l'Atalanta ti fa spendere tante energie"

Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ha analizzato il successo di stasera contro l'Atalanta ai microfoni di Inter TV: "È semplice parlare quando si vince, ma abbiamo fatto cose buone anche quando abbiamo perso negli scontri diretti. Oggi l’obiettivo era portare a casa la vittoria e ci siamo riusciti”.

Chivu ha poi sottolineato la capacità della squadra di adattarsi alle situazioni di gioco: “Quando c’è da difendere il risultato e le mezzali non riescono a chiudere, possiamo cambiare. È una soluzione che abbiamo proposto spesso nel corso di questa stagione”. Un riferimento chiaro alla flessibilità tattica mostrata anche nel finale di gara.

Sul piano mentale, l’allenatore nerazzurro ha evidenziato la maturità del gruppo: “È giusto dire che siamo stati bravi a non perdere la calma. Tutti sanno cosa significa giocare a Bergamo: l’Atalanta ti fa correre e ti costringe a spendere tanto”. Nonostante qualche imprecisione, soprattutto nell’ultimo passaggio, l’Inter non ha smesso di crederci: “Ci è mancata un po’ di lucidità, ma abbiamo insistito fino alla fine”.

Decisiva la gestione degli episodi: “Abbiamo sfruttato il momento giusto e poi siamo riusciti a resistere fino in fondo, perché sapevamo quanto fosse importante vincere qui”. Parole che raccontano un’Inter solida, consapevole e sempre più capace di leggere le partite, anche quelle più sporche e difficili.