Bologna, il Fluminense rifiuta la prima offerta per Freytes: dialoghi aperti per il difensore

Il Bologna è pronto a muoversi sul mercato. La formazione di Vincenzo Italiano ha chiuso il 2025 con un pareggio contro il Sassuolo nel derby emiliano e adesso si prepara ad affrontare il mercato per rinforzare il proprio organico. I rossoblù sono concentrati soprattutto sulla difesa con il nome di Juan Pablo Freytes del Fluminense fra i principali indiziati. Il centrale classe 2000 è sul taccuino di Sartori da un po' e nei giorni scorsi c'è stata la prima offensiva.

Secondo quanto riporta Sky Sport, il team brasiliano avrebbe rispedito al mittente la prima offerta. I felsinei avevano messo sul piatto 5 milioni di euro per il giocatore ma tale proposta non è stata ritenuta soddisfacente dalla controparte. I dialoghi restano comunque aperti e chissà che non possa esserci in futuro una nuova contromossa da parte del Bologna.