Inter, priorità ai rinnovi di Bisseck e Carlos Augusto: pronti due contratti lunghi e remunerativi

Attenzionati da altri club, l'Inter è pronta a rinnovare due difensori considerati fondamentali per la crescita del club. Si trattano di Yann Bisseck e Carlos Augusto, i cui discorsi di prolungamento di contratto, scrive quest'oggi Il Corriere dello Sport, sono già partiti con i rispettivi entourage.

Da una parte, il contratto attuale di Bisseck è fino al 2029, con un ingaggio a 1,5 milioni di euro: l’obiettivo è allungare la scadenza e aumentare lo stipendio, magari finendo un po’ al di sotto rispetto al raddoppio che ha in mente il procuratore del ragazzo. Dall'altra, su Carlos Augusto, la questione non è soltanto economica. L’ex Monza ha un contratto che scade nel 2028 e l’ambizione di trovare sempre più spazio. L’Inter è disposta a far salire il suo ingaggio anche oltre i 3 milioni, potendo contare sul decreto crescita, ma non può di certo garantirgli la prospettiva della titolarità.

Altra trattativa che è destinata ad accendersi al più presto, si legge, è quella per il rinnovo di Federico Dimarco. La scadenza nel 2027 non genera apprensione: non soltanto perché l’unità di vedute non sembra essere in discussione, ma anche perché il club di viale della Liberazione conserva una clausola unilaterale per estendere il contratto di un anno che tiene la dirigenza al riparo da qualsiasi rischio. La sensazione forte è che comunque non ce ne sarà bisogno: l’intenzione di mettere il giocatore ancora più al centro del progetto c’è ed è forte.