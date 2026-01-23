Bisseck: "La prima maglia? Di Makaay. L'Inter un sogno che si è avverato"

Dei suoi compagni, Yann Bisseck ruberebbe “la tecnica di tiro di Piotr Zieliński”. Il difensore tedesco dell’Inter ha rilasciato un’intervista al match programme di Inter-Pisa, in calendario questa sera.

Ricordi qual è stata la tua prima maglia da calcio?

“So che la prima maglia da calcio che ho ricevuto da mio padre quando avevo tre o quattro anni era del Bayern Monaco, Roy Makaay, numero 10”.

Cosa significa per te l'Inter oggi?

È uno dei miei sogni che si è avverato. Giocare per uno dei più grandi club che ci sia, con una storia incredibile.

Sì, direi che è un sogno che si è avverato.