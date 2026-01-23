Bisseck: "La prima maglia? Di Makaay. L'Inter un sogno che si è avverato"
TUTTO mercato WEB
Dei suoi compagni, Yann Bisseck ruberebbe “la tecnica di tiro di Piotr Zieliński”. Il difensore tedesco dell’Inter ha rilasciato un’intervista al match programme di Inter-Pisa, in calendario questa sera.
Ricordi qual è stata la tua prima maglia da calcio?
“So che la prima maglia da calcio che ho ricevuto da mio padre quando avevo tre o quattro anni era del Bayern Monaco, Roy Makaay, numero 10”.
Cosa significa per te l'Inter oggi?
È uno dei miei sogni che si è avverato. Giocare per uno dei più grandi club che ci sia, con una storia incredibile.
Sì, direi che è un sogno che si è avverato.
Altre notizie Serie A
Live TMWFiorentina, Fabbian: "Qui per il progetto e per la storia del club. Voglio riportare in alto i viola"
Editoriale di Marco Conterio I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
Le più lette
2 I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
Ora in radio
13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Il Napoli fa irruzione sul mercato: via Lucca e Lang, ecco Giovane. E il ko di Neres può portare Sancho
Napoli, fumata bianca per Giovane dall'Hellas Verona. Le cifre del trasferimento a titolo definitivo
Serie A
Fiorentina, Fabbian: "Qui per il progetto e per la storia del club. Voglio riportare in alto i viola"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile