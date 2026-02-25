Fantacalcio, i migliori difensori dopo 26 giornate
Ecco i 5 migliori difensori per fantamedia dopo 26 giornate presi da Fantalab:
1 - Dimarco: 24 presenze - fantamedia 7.96 - media voto 6.79 - 5 gol - 14 assist - 2 ammonizioni
2 - Bremer: 15 presenze - fantamedia 7.13 - media voto 6.43 - 3 gol - 3 assist - 1 ammonizione
3 - Spinazzola: 21 presenze - fantamedia 6.83- media voto 6.29 - 3 gol - 3 assist - 1 ammonizione
4 - Bisseck: 15 presenze - fantamedia 6.70 - media voto 6.23 - 2 gol - 2 assist - 2 ammonizione
5 - Garcia: 3 presenze - fantamedia 6.67 - media voto 6.33 - 0 gol - 1 assist
