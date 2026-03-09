TMW Inter, Bisseck: "Se a inizio stagione mi dici di perdere i derby e vincere lo Scudetto, firmo"

Yann Aurel Bisseck, difensore dell'Inter, ha parlato dal palco nel corso dell'evento Amici dei Bambini che si sta tenendo questa sera a Milano.

Inevitabili che le riflessioni di Bisseck si posassero sul derby appena perso dalla sua Inter contro il Milan. Sulla stracittadina, dice il difensore nerazzurro: "Se c’è una partita che vogliamo vincere è il derby, non ci riusciamo da due anni. Però, se a inizio stagione mi dici ‘Perdiamo i due derby e vinciamo lo Scudetto’, firmo. Sette punti sono un buon vantaggio, ma dieci partite sono tante e dobbiamo continuare a lavorare".

In conclusione, poi, a Bisseck viene chiesto se il suo futuro sia ancora all'Inter e per quanto, considerando che le voci di calciomercato sul suo conto non mancano: "Quando fai bene, ci sono tante squadre che ti vogliono. Però io sono concentrato sull’Inter".