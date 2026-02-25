Inter, Bisseck: "Gli dei del calcio hanno detto: 'Non oggi'. Non posso dare colpe a nessuno"

Intervistato da CBS Sports Golazo dopo il ko per 3-1 in casa contro il Bodo/Glimt, Yann Bisseck ha analizzato lucidamente i motivi che hanno impedito all'Inter di passare il turno in Champions League: "Intanto non sono d'accordo con chi parla di 'perdere con un club come il Bodo/Glimt', non è corretto. Il Bodo aveva un piano solido, hanno fatto bene le loro cose, sono preparati. Faccio i miei migliori complimenti, ci aspettavamo di più ma a volte gli dei del football dicono 'non oggi'".

Si spieghi meglio.

"È un giorno di quelli in cui la palla non entra, abbiamo creato molto, il portiere e i difensori erano sempre da qualche parte sulla linea. Non posso dare colpe a nessuno dei miei compagni, la palla non voleva entrare. Possiamo essere orgogliosi della nostra prova perché essere sempre sotto e continuare a provare fino alla fine penso che meriti comunque i complimenti, ma non ha funzionato e ci proveremo il prossimo anno".

Che cosa vi ha lasciato questo ko?

"È un colpo forte, ovviamente non vuoi perdere mai, specialmente in un club in cui ti aspetti di andare avanti il più possibile nel torneo, ma a tutti i grandi club capita di uscire prima del previsto e quest'anno è successo a noi. Però penso che nel lungo periodo impareremo da questa gara e andremo bene".