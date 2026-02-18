TMW News Juve, ora si fa davvero dura. Lazio, i propositi di Lotito

Nel corso del TMW News di oggi occhi puntati sulla clamorosa sconfitta della Juventus in Champions contro il Galatasaray. Ne parliamo con Fabio Poli analizzando cosa non ha funzionato nella squadra bianconera. Focus anche sull'Atalanta, reduce dal ko (2-0) contro il Borussia Dortmund e chiamata ad una piccola grande impresa nella gara di ritorno. Ci soffermeremo poi anche sulla situazione della Lazio alla luce delle parole del presidente Lotito che ha annunciato di non voler cedere il club.

Spalletti e un ko che fa rumore

"Quando in queste partite fai certe leggerezze - ha detto il tecnico bianconero - poi diventa tutto amplificato. Noi abbiamo commesso troppe leggerezze e poi l'inferiorità numerica ha reso tutto più difficile. In tutti i gol ci abbiamo messo del nostro. Per me la soluzione è quella di gestire la partita attraverso il possesso e il gioco. Non siamo stati bravi a gestirla e far vedere questa qualità. Oggi abbiamo fatto passi indietro sotto l'aspetto del carattere e delle personalità. Ora dobbiamo cambiare il registro. Il rosso Cabal? E' un ragazzo sensibile e professionista esemplare e forse subisce questi carichi di responsabilità. A volte gli capita di non riuscire a controllarsi, perché è passato troppo poco da un giallo e l'altro. Però abbiamo pagato troppo caro quella che è stata questa situazione. Poi ci abbiamo messo del nostro perché abbiamo fatto 3 errori. Noi proveremo a rimontare questa situazione e vorrei vederlo. Ora bisogna prendere in considerazione di fare qualcosa di differente".

