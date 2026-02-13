Bologna, cauto ottimismo per vedere Moro a Torino. Ancora a parte Heggem e De Silvesti

Andare avanti e uscire dalla crisi. Il Bologna si lecca le ferite dopo l'ennesima delusine arrivata al Dall'Ara in Coppa Italia, con l'eliminazione contro la Lazio arrivata ai Quarti di finale, e prova a ripartite in campionato, dove la vittoria manca da inizio gennaio. I rossoblù scenderanno in campo domenica pomeriggio, alle 18:00, sul campo del Torino e per l'occasione la squadra si è riunita quest'oggi a Casteldebole per la seduta di allenamento di anti vigilia.

Presente per la seduta Nikola Moro, uscito, come John Lucumì, anzitempo durante Lazio-Bologna per una contusione al costato. Cauto ottimismo sulle sue condizioni, che sembrerebbero non dare adito ad alcun tipo di preoccupazione.

Lavori differenziati, invece, per Lorenzo De Silvestri e Torbjorn Heggem, vittime nelle ultime due settimane di alcuni stop forzati. Per il capitano ancora fastidio in seguito alla colica addominale che lo ha tenuto fuori contro Milan e Parma, mentre per il difensore norvegese sarà fondamentale la rifinitura di domani, quando si valuterà se fargli stringere i denti o se lasciarlo a riposo in vista dell’Europa League.