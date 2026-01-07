Bologna, Heggem: "Avremmo dovuto fare di più ultimamente, ma sappiamo di avere qualità"

Torbjorn Heggem, difensore del Bologna e rivelazione autentica della Serie A, si è presentato ai microfoni di Sky Sport per parlare del momento non proprio esaltante della sua squadra a pochi minuti di distanza dal calcio d'inizio dello scontro diretto con l'Atalanta: "Sì, siamo in un periodo difficile ora, ma dobbiamo essere positivi. Oggi c'è l'Atalanta".

Dal 22 novembre il Bologna non trova la via del successo in campionato, nonostante il successo in Coppa Italia e il trionfo in Europa League. Oltre all'eliminazione dell'Inter in semifinale di Supercoppa: "Sì, alcuni risultati arrivati non sono stati quelli sperati, avremmo dovuto fare di più negli ultimi match giocati, ma dobbiamo solo fare il meglio oggi. Sappiamo di avere qualità".