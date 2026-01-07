Bologna, Heggem: "Dopo il Celta ci siamo sentiti troppo belli, dobbiamo essere più aggressivi"

Il Bologna cerca il riscatto al Dall'Ara dopo un dicembre difficile. Il difensore norvegese Torbjorn Heggem ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida con l'Atalanta, analizzando il momento della squadra e le responsabilità difensive.

Come spiega questo periodo negativo del Bologna?

"Dopo la vittoria contro il Celta Vigo forse il Bologna si è sentito troppo bello e questo ha portato a un periodo un po' negativo. Non è così buono come speravamo, ma sappiamo che abbiamo la qualità per tornare in giro e speriamo che oggi sia il giorno."

Anche contro l'Inter avete sentito di poter dare di più?

"Sì, sentivamo di poter dare più energia e di poter essere più efficaci, però alla fine non è arrivata quel tipo di prestazione che speriamo di mettere oggi in campo per dare una svolta dopo un mese di dicembre negativo."

Come vi state preparando per questa partita?

"Cerco di imparare, prendo la mia responsabilità quando sono un difensore e ho la mia attitudine. Tutti sappiamo cosa dobbiamo fare: dobbiamo prendere più responsabilità, dobbiamo essere più forti e più aggressivi. È una lega difficile e abbiamo avuto delle opportunità difficili, ma dobbiamo continuare a combattere."

I gol subiti sono arrivati spesso da corner, su cui l'Atalanta è molto forte...

"Io mi prendo le mie responsabilità e naturalmente tutti quanti possiamo fare meglio ed essere più concentrati su questo tipo di situazione già a partire da oggi. Speriamo di fare meglio."