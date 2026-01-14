Bologna, salgono le quotazioni per Helland in difesa: il connazionale Heggem il suo sponsor
Molto attivo sul Bologna il mercato in questo frangente. La squadra di Vincenzo Italiano vuole cercare di risalire la china e giocarsi le sue possibilità per raggiungere la qualificazione alle prossime competizioni europee. I rossoblù sono reduci dal pareggio per 1-1 sul campo del Como e ora sono pronti ad affrontare il Verona al "Bentegodi" nel recupero di campionato. Fronte trattative la ricerca di un difensore sembra essere la probabilità maggiore per i rossoblù.
Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, uno dei nomi che potrebbe essere in ascesa sembra essere Eivind Helland. Il difensore del Brann classe 2005 potrebbe essere un profilo molto interessante oltre al fatto che nel club emiliano potrebbe avere uno sponsor molto interessante in Heggem.
