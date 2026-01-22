Bologna-Celtic 2-2, le pagelle: Skorupski da incubo, Heggem disattento. Rowe un trascinatore

Risultato finale: Bologna-Celtic -

BOLOGNA (a cura di Alessio Del Lungo)

Skorupski 4 - Della bella parata su Yang purtroppo non importa a nessuno, l'errore che fa sul primo gol è uno di quelli che capita al massimo una volta in carriera. Passa la palla a Maeda e invita il Celtic a segnare lo 0-1, sognava un ritorno diverso.

Zortea 5,5 - È sempre un fattore a destra, ma oggi si vede un po' meno del solito. Non incide come ci ha abituati.

Casale 5 - La sua disattenzione non è grave quanto quella del compagno di reparto, ma si perde anche lui l'uomo in occasione del momentaneo 2-0 del Celtic. La spizzata che favorisce Trusty la fa Engels, che doveva marcare lui. Dall'85' Lykogiannis sv

Heggem 4,5 - L'unico modo per prendere gol in superiorità numerica probabilmente era sugli sviluppi di una palla inattiva e lui si fa trovare impreparato nella marcatura su Trusty, che gli scappa e devia in rete lo 0-2. Impacciato, prova pure a rimediare trattenendo l'avversario, ma ormai è troppo tardi.

Miranda 6 - Prova a spingere a sinistra senza grandi risultati, ma ha comunque il merito di provocare l'espulsione di Hatate, subendo il fallo che porta al secondo giallo.

Moro 6 - Non sembra essere pimpante e propositivo come in altre occasioni, poi nella ripresa approfitta dell'inferiorità numerica e determina con la sua qualità. È suo il cross da cui poi arriva l'1-2.

Pobega 5,5 - Non una bella partita la sua, anche se non ha colpe particolari colpe su entrambi i gol. Italiano lo toglie per cercare l'assalto al Celtic, segno che non lo vedeva così in forma. Dal 56' Odgaard 6,5 - Entra e spizza il pallone che porta al gol del 2-1 di Dallinga. Prova a dare una scossa ai suoi.

Rowe 7 - Tutti aspettavano questa versione dell'esterno arrivato dal Marsiglia. Che avesse qualità nessuno lo aveva messo in dubbio, ma ancora non si erano viste con continuità. Oggi semina il panico sulla destra e segna un gol bellissimo con il mancino, trascinando i suoi al pari.

Ferguson 5,5 - Dopo l'infortunio non è più lui e anche stasera fatica a trovare la posizione che un tempo era casa sua. Dal 73' Cambiaghi 6 - Con lui la pericolosità aumenta e lo testimonia la sua conclusione parata da Schmeichel. Peccato per la gestione di un possesso perché poteva mandare al tiro un compagno.

Dominguez 6,5 - Ha giocato poco, anzi pochissimo in stagione e quindi questa per lui era un'occasione da sfruttare. Oltre a una traversa, salta spesso il diretto avversario e crea superiorità numerica. Promosso. Dal 73' Orsolini 6 - Pasticcia un po' e si vede che non è nella sua miglior condizione, ma crea pericoli ed è già un merito.

Dallinga 6,5 - Fino al momento del gol era gravemente insufficiente perché aveva sprecato un'occasione nel primo tempo dopo essersi addormentato e un'altra facendosi murare da pochi passi. Quando però un centravanti segna è difficile non premiarlo, specialmente se la rete avvia la rimonta.

Vincenzo Italiano 5,5 - Il risultato non è certamente quello che sperava, ma non è colpa sua se Skorupski sbaglia un passaggio elementare ed Heggem perde clamorosamente una marcatura su angolo. Nella ripresa è bravo a rimediare, alla fine i due gol arrivano anche grazie a lui.

CELTIC (a cura di Giuseppe Lenoci)

Schmeichel 6,5 - Fa valere il suo bagaglio di esperienza nella gestione di alcune conclusioni sporche verso la sua porta fino al gol di Dallinga.

Tierney 6 - La sua proiezione offensiva è continua, tanta la qualità messa in campo nonostante un Rowe particolarmente ispirato.

Scales 5,5 - A differenza del suo compagno di reparto, non brilla di lucidità soprattutto nella ripresa, dove va in KO tecnico dopo le sfuriate delle punte bolognesi.

Trusty 7 - Bravo in due occasioni nel primo tempo a fare da muro su Dallinga. In inferiorità numerica, sguscia dalla marcatura di Heggem e trova la via del gol. Prestazione ai limiti della perfezione nella prima frazione. Nella ripresa crolla con tutta la sua retroguardia.

Donovan 5,5 - Sverniciato in diverse occasioni da Dominguez, fa fatica nel contenere le folate dell'esterno argentino e perde lucidità con lo scorrere dei minuti. Dal 77' Kenny sv

Engels 6 - Ingaggia un duello molto interessante con Pobega e lotta sempre per tutti i possessi. Nella ripresa fatica più del dovuto sotto i colpi continui dei rossoblù. Dall'87' Paulo Bernardo sv

Hatate 5 - Sblocca il match con la massima casualità, visto l'errore di Skorupski e l'assist a porta vuota di Maeda. Poi, dopo la mezz'ora, in quattro minuti mostra il peggio: prima rimedia un giallo inutile, successivamente replica lasciando i suoi in inferiorità numerica per oltre un'ora.

McGregor 6 - Il capitano fa valere la sua forza agonistica per suggerire una pressione costante sulla difesa rossoblù.

Tounekti 5,5 - Si vede poco in entrambe le fasi ma il lavoro sporco è dalla sua parte. Lascia il campo durante l'intervallo per l'espulsione di Hatate. Dal 46' Nygren 5,5 - Il suo ingresso serve per avere più equilibrio, ma il Celtic finisce per essere schiacciato.

Maeda 7 - L'attaccante va sempre in pressione sul portatore di palla e sfrutta l'errore di Skorupski per servire un cioccolatino da scartare per Hatate. Rimedia un giallo evitabile e, con la squadra in dieci, si abbassa spesso per fare densità.

Yang 6 - Cerca di sfruttare la sua qualità nella prima mezz'ora, poi scivola nel centrocampo a causa dell'inferiorità numerica. Ovviamente la sua prova ne risente. Dal 77' Ralston sv

Martin O'Neill 6,5 - L'esperto tecnico aggredisce immediatamente la formazione avversaria e, con la complicità di Skorupski, trova il gol del vantaggio. Tante proteste per il doppio giallo rimediato da Hatate, sistema immediatamente la formazione con un 4-4-1 più compatto. Nella ripresa non perde la testa, nonostante la rimonta e trasmette comunque tranquillità ai suoi. Esce con un punto e, probabilmente, con la consapevolezza di non poter fare meglio di così.