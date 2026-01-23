Bologna-Celtic, 47 denunciati e un arresto dopo gli scontri di ieri pomeriggio
È di 47 denunciati e un arresto il bilancio degli scontri prima di Bologna-Celtic, gara valida per la settimana giornata di Europa League terminata ieri sera sul risultato di 2-2.
Si tratta, si legge su fonti locali, di quarantuno scozzesi, un irlandese e cinque italiani, tutti denunciati per rissa e lancio di materiale pericoloso. Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale aggravata. I disordini si sono registrati vicino al bar Dalla, in Via Andrea Costa, storico luogo di ritrovo degli ultrà rossoblù: la rissa è nata dopo alcune provocazioni verbali da parte di una cinquantina di tifosi scozzesi nei confronti di una trentina di sostenitori della squadra di Vincenzo Italiano.
Il questore di Bologna, Gaetano Bonaccorso ha emesso quattro provvedimenti di Daspo e 41 fogli di via obbligatori, tutti notificati agli interessi.
