Ci pensa Dallinga: 2-1 Bologna, poi Bernardeschi fa tris, il Dall'Ara può cantare
Thijs Dallinga riporta avanti il Bologna con un gol da grandissimo centravanti: l'olandese riceve una gran palla da Miranda che premia il suo movimento a tagliare in mezzo all'area, tocco di prima intenzione che batte Schlager e insacca in fondo alla rete. Il Dall'Ara esulta e un minuto dopo si ripete: cross stavolta da destra, dove Zortea si stacca e mette al centro, stacco vincente di Bernardeschi che fa secco il portiere avversario.
