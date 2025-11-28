Capello: "Con Gimenez difendere totalmente a zona come ha fatto l'Inter è pericoloso"

Marcatura a zona o a uomo. Il dilemma si ripropone ora sui calci da fermo. E chi meglio di Fabio Capello, interpellato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, può spiegare bene la differenza fra i due concetti prendendo ad esempio la sfida fra Atletico Madrid e Inter: "Se tu sai che Gimenez è un eccezionale colpitore di testa, difendere totalmente a zona come ha fatto Chivu è pericoloso.

E il perché è semplice: il giocatore dell’Atletico è intelligente, legge dove sei più vulnerabile e parte in corsa da un punto morto, senza avversari nelle vicinanze. Guardate il gol: Gimenez arriva a duemila, potendo staccare liberamente. A quel punto, contrastarlo in cielo diventa dura",

L'ex tecnico di Milan e Roma ha quindi spiegato come avrebbe fatto lui: "Io ero solito sistemare due o tre uomini a zona, mentre gli altri marcavano a uomo. In particolare, l’avversario più forte deve essere tenuto già da prima che parta il corner. Facciamo un esempio pratico: al Real Madrid usavo uno bravo nell’anticipo a coprire il primo palo e Fernando Hierro, che era molto alto e forte di testa ma non un fulmine in marcatura, alla ricerca della palla centralmente. Quelli forti sull’uomo, come Panucci o Sanchis, marcavano invece da vicino i colpitori più temibili".